Frankfurter Ultra-Fans protestieren gegen Polizeieinsatz

Stuttgart in Frankfurt zunächst ohne Guirassy Zunächst ohne Torjäger Serhou Guirassy geht der VfB Stuttgart in das Bundesliga-Gastspiel bei Eintracht Frankfurt. Der von mehreren Vereinen umworbene Topstürmer der Schwaben steht nicht in der Startelf für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt zu Beginn stattdessen auf Deniz Undav als Angriffsspitze.