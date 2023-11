Frankfurter Magistrat will Bühnen-Variante „Kulturmeile“

Mehr zum Thema

Faeser schließt Wechsel in hessische Landespolitik aus Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nach der Entscheidung der hessischen CDU für Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht in die Landespolitik wechseln. Einen solchen Schritt schließe sie aus, sagte die SPD-Politikerin, die bei der Landtagswahl als Spitzenkandidatin angetreten war, am Freitag in Berlin. Ich bleibe Bundesinnenministerin. Sie habe in der Bundesregierung eine wichtige Aufgabe, zudem gelte für sie: Immer erst das Land, dann die Partei.

Grüne: Entscheidung der CDU ist „völlig unverständlich“ Die hessischen Grünen haben die Entscheidung der CDU zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD als völlig unverständlich bezeichnet. Die Entscheidung der CDU kommt nicht überraschend. Denn wer eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen will, der braucht keine fünf Wochen langen Sondierungsgespräche, teilten die Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub sowie Landtagsfraktionschef Mathias Wagner am Freitag in Wiesbaden mit. Offensichtlich stand der Plan zum Wechsel schon lange fest.