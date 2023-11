Frankfurter Ex-OB Feldmann tritt doch nicht in Linke ein

Mehr zum Thema

Feuer in Appartementhaus: Polizei ermittelt Ein Brand in einem Appartementhaus hat in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr in Wiesbaden beschäftigt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Einige Bewohner der betroffenen Etagen hätten während der Einsatzmaßnahmen vom Rettungsdienst betreut werden müssen. Das Feuer sei schnell lokalisiert und gelöscht worden. Das große Gebäude habe dann noch kontrolliert und belüftet werden müssen. Die Brandursache werde noch ermittelt, ersten Erkenntnissen zufolge sei mutwillig Baustellenmaterial in Brand gesetzt worden. Zum Sachschaden gab es zunächst keine Angaben.

Viel Regen am Wochenende in Hessen: Starke Windböen möglich Mit Wolken, Regen und Wind bleibt es am Wochenende herbstlich in Hessen. Der Samstagvormittag ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) noch relativ trocken, ab Mittag zieht dann von Westen Regen auf und breitet sich auf das ganze Bundesland aus. Am späten Nachmittag sind einzelne starke Gewitter mit Sturmböen möglich. Die Höchstwerte steigen auf 9 bis 11 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 5 bis 8 Grad. Starke Windböen sind möglich, in Hochlagen auch stürmische Böen und einzelne Sturmböen. Ähnlich sieht der Sonntag aus, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Mit Höchstwerten von 11 bis 13 Grad ist es ein bisschen milder.