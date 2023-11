Frankfurt verspielt letzte Chance auf Gruppensieg

Eintracht Frankfurt hat keine Chance mehr auf den direkten Achtelfinal-Einzug in der Conference League. Der hessische Fußball-Bundesligist verlor sein Heimspiel am Donnerstag gegen PAOK Saloniki 1:2 (0:0). Bei vier Punkten Rückstand auf den griechischen Erstligisten und noch einem ausstehenden Spiel kann Eintracht den Gruppensieg, der das automatische Startrecht fürs Achtelfinale bringt, nicht mehr holen. Für die Playoff-Runde ist der Club aber bereits sicher qualifiziert. Omar Marmoush (58. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, für die Gäste trafen Tomasz Kedziora (55.) und Andrija Zivkovic (73.). In der Nachspielzeit gab es Gelb-Rot für Frankfurts Kristijan Jakic (90.+4).