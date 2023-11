Nur einen Tag nach seinem Verschwinden, am Dienstagabend um etwa 18 Uhr, entdeckte ihn der Bekannte in der Frankfurter Innenstadt Nähe der Konstablerwache. Was hatte der Zwölfjährige an diesem zentralen Platz mit viel Publikumsverkehr zu suchen? Und vor allem: Wer war die Frau, die ihn begleitete?

Der Bekannte sprach Fabio an. Der Junge lief jedoch laut Polizei weg und ließ die Fragen des Bekannten nach seinem Verschwinden offen. Mit ihm verschwand die Frau, die laut Polizei „auffällig gekleidet“ sein soll. Der Bekannte konnte nur ein schnelles Handyfoto von Fabio machen.