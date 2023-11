Frankfurt schließt sich weltweiter Anti-Aids-Initiative an

Mehr zum Thema

Wintereinbruch trifft Hessen und richtet Schäden an Gesperrte Straßen, geschlossene Schulen und Verspätungen im Flugverkehr - plötzlich fiel so viel Schnee, dass stellenweise in Hessen gar nichts mehr ging. Einen Landkreis hat es besonders betroffen.

Behörde warnt vor exotischen Tiergeschenken zu Weihnachten Das Regierungspräsidium Kassel hat dazu aufgerufen, an Weihnachten keine exotischen Haustiere zu verschenken. Die Tiere haben einen Anspruch auf art- und verhaltensgerechte Unterbringung sowie eine angemessene Pflege auf Lebenszeit, sagte Heike Wiegand vom Artenschutzdezernat der Behörde am Dienstag in Kassel. Die allermeisten Familien könnten diesem Anspruch zeitlich und finanziell nicht gerecht werden. Eine Anschaffung müsse daher sorgfältig geplant werden. Zudem sei die private Haltung von gefährlichen Tiere wie Schlangen, Spinnen und Krokodilen in Hessen sogar verboten.

