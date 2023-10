„Ein handgranatenähnlicher Gegenstand“ sei an der Frankfurter Hauptwache gefunden worden, hieß es um kurz nach 7 Uhr am Dienstagmorgen von der Polizei. Via X, ehemals Twitter, machten die Beamten auf die Sperrung der B-Ebene der zentralen Station des Öffentlichen Nahverkehrs aufmerksam.