Frankfurt gastiert in Sinsheim: Darmstadt gegen Leipzig

Zufallstreffer gelandet: Diebesgut im Wert von 350.000 Euro Zollbeamte sind bei einer Kontrolle auf der Autobahn 44 nahe Werl (Kreis Soest) auf einen Transporter mit Diebesgut aus einer hessischen Firma im Wert von rund 350.000 Euro gestoßen. Auf der Ladefläche fanden die Beamten rund 200 Kartons mit Technik für Photovoltaikanlagen, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Bielefeld am Donnerstag mitteilte. Nach dem Fund am Sonntag habe sich herausgestellt, dass die Gerätschaften bei einem Firmeneinbruch in Baunatal (Landkreis Kassel) gestohlen worden waren.

Festliche Gala zur Verleihung des Film- und Kinopreises Nach einer mehrjährigen Corona-Pause wird der Hessische Film- und Kinopreis wieder bei einer festlichen Gala in der Alten Oper in Frankfurt verliehen. Auf dem roten Teppich werden an diesem Freitagabend (ab 20.00 Uhr) neben den Nominierten auch zahlreiche geladene Gäste und Prominente erwartet.