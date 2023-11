Fraktionschefin der Grünen sagt der Thüringer Politik Adé

Nach dem Fraktionschef der Linken, Steffen Dittes, will auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, nur noch bis zur Landtagswahl weitermachen. Rot-Rot-Grün verliert damit wichtige Protagonisten.

Die Thüringer Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, will sich aus der Politik verabschieden. Sie trete für die Landtagswahl 2024 nicht an, sagte die 49-Jährige am Mittwoch in Erfurt. Sie strebe auch bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr kein Stadtratsmandat in Erfurt mehr an. Rothe-Beinlich gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Thüringer Grünen.

Sie ist eine der Protagonistinnen des rot-rot-grünen Regierungsprojekts, das es seit 2014 in Thüringen gibt. Vor ihr hatte bereits der Fraktionsvorsitzende der Linken, Steffen Dittes, angekündigt, dass er 2024 nicht erneut für den Landtag kandidiert. Damit verliert Rot-Rot-Grün einflussreiche Spitzenleute, zumal der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mattias Hey, erkrankt ist.