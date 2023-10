Fraktionen ringen um Deutungshoheit nach Wiedervereinigung

Mehr zum Thema

Tourismusverband: Harz für die Herbstferien gut gebucht Nach dem Schulgong am Freitag stehen in Sachsen-Anhalt die Herbstferien an. Urlauber dürfte es dann auch wieder in den Harz ziehen. Wie sieht die Buchungslage in dem Mittelgebirge aus?

Digitale Suchtberatung läuft in Sachsen-Anhalt gut an In Sachsen-Anhalt gibt es ein flächendeckendes Netz von Suchtberatungsstellen. Wer Hilfe bei Alkohol-, Drogen- und Spielsucht braucht, findet sie dort. Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig Tipps zu holen.