Kleine Kinder seien die Altersgruppe, die am häufigsten an Grippe erkrankt. Der Kinderarzt ermutigt Eltern daher, ihre Kinder - auch die ohne Vorerkrankungen - gegen Influenza impfen zu lassen. Damit ist Lawrenz nicht alleine: Hier erklärt Dr. Nikola Klün, Kinderärztin aus München, welche drastischen Nebenwirkungen eine Grippeinfektion bei Kindern haben kann.

Weitere Gründe, die dafür sprechen: Die Kinder stecken sich untereinander an im Kindergarten und tragen die Viren dann in die Familien, stecken ihre Eltern und ihre chronisch kranken Großeltern an, sagt der Kinderarzt.

Was Eltern wissen sollten: Erst ab sechs Monaten kann gegen Grippe geimpft werden, sagt Lawrenz. Geht es um den Impfstoff, gibt es eine Besonderheit für Kinder, die mindestens zwei Jahre alt, aber jünger als 18 Jahre sind. Für sie ist auch ein Impfstoff zugelassen, der als Nasenspray verabreicht wird.

Da das Nasenspray teurer ist als die Spritze, übernehmen die Krankenkassen die Kosten dafür nur in Einzelfällen. Zum Beispiel, wenn die Kinder eine Gerinnungsstörung haben und eine Spritze daher ein Risiko ist, sagt Lawrenz. Auch bei Kindern mit großer Panik vor Nadeln, kommt der Nasenspray-Impfstoff zum Einsatz. Die normale Spritzenangst eines Dreijährigen gilt allerdings nicht als Grund, das Nasenspray zu nehmen.

