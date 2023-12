Frachtschiff im Rhein bei Lorch auf Grund gelaufen

Mehr zum Thema

0:0 gegen Münster: Saarbrücken kann Überzahl nicht nutzen Der 1. FC Saarbrücken hat sich bei seiner Generalprobe für den Pokal-Hit gegen Eintracht Frankfurt mit einem Punkt begnügen müssen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam gegen den SC Preußen Münster in der 3. Liga am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus und hängt weiter im Tabellenmittelfeld fest. Thomas Kok sah bei den Gästen in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte. Der FCS konnte die lange Überzahl aber nicht nutzen.

RTL

EKHN erstmals mit Doppelhaushalt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat erstmals in ihrer Geschichte einen Doppelhaushalt verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von fast 1,5 Milliarden Euro, wie die Kirche am Samstag auf ihrer Herbstsynode in Frankfurt mitteilte. Das Budget für 2024 liegt bei etwa 737 Millionen Euro und für 2025 bei knapp 744 Millionen Euro vor.