Frachter-Unglück: Taucheinsatz zur „Verity“ geplant

Warnstreik bei Moia in Hamburg und Hannover Im Konflikt um einen Tarifvertrag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen beim Shuttle-Dienst Moia haben am Freitag Beschäftigte der Standorte Hamburg und Hannover die Arbeit niedergelegt. Während die IG Metall von mehreren Hundert Teilnehmern sprach, waren es nach Darstellung von Moia deutlich weniger. Es haben etwa 90 Personen standortübergreifend am Warnstreik teilgenommen, berichtete ein Sprecher. Von mehreren Hundert kann - auch bei der Kundgebung am Jungfernstieg - nicht die Rede sein. Wie beim ersten Warnstreik der IG Metall im September sei der Betrieb ohne größere Beeinträchtigungen aufrechterhalten geblieben.