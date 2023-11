Frachter-Unglück: Kapitän bei Kollision gestorben

Mehr zum Thema

Sturm an der Nordseeküste, Starkwind an der Ostseeküste Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Ein Orkantief ziehe vom Ärmelkanal über England Richtung Nordsee, hieß es vom Wetterdienst am frühen Donnerstagmorgen. Bis zum Mittag werden demnach Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet.