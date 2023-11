Frachter „Sabine“ mit Luftsäcken und Ponton heben

Mehr zum Thema

Juso-Chefin Rosenthal kritisiert Lindner und Schuldenbremse Juso-Chefin Jessica Rosenthal hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein Festhalten an der Schuldenbremse scharf angegriffen. Nichts ist wohlstandsgefährdender als eine falsche Ideologie der Schuldenbremse, sagte Rosenthal am Freitag in einer Videobotschaft beim Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation in Braunschweig.