Frachter entsorgt Müll in Ostsee: Verfahren gegen Offizier

Bürgerentscheid zu geplanter Flüchtlingsunterkunft in Bützow Rund 6500 stimmberechtigte Einwohner von Bützow (Landkreis Rostock) können am Sonntag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in einem Bürgerentscheid über Pläne zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft entscheiden. Es geht um die Frage, ob die Stadt eigene Flächen und Objekte zur Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge an den Landkreis Rostock verpachten oder verkaufen darf.