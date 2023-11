Foto mit Geste türkischer Rechtsextremisten: Suspendierung

Mehr zum Thema

Auto fährt gegen Leitplanke - junge Frau stirbt Nach einem Unfall ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin nahe Sondershausen ums Leben gekommen. Sie sei am Samstagabend auf der Bundesstraße 249 in ihrem Wagen eingeklemmt worden, nachdem sie zuvor gegen eine Leitplanke geprallt sei, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Das Auto der jungen Frau war aus noch ungeklärter Ursache kurz vor Gundersleben von der Straße abgekommen. Die Fahrerin starb laut Polizei am Unfallort. Die Bundesstraße war über Stunden gesperrt.