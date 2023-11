Forum in Halle beschäftigt sich mit Endlagersuche

Auf der Suche nach einem Ort für die langfristige Lagerung von hochradioaktiven Abfällen soll heute in Halle das Zweite Forum Endlagersuche eröffnet werden. Alleine die Bestimmung des Standorts für das Endlager könnte ein Generationenprojekt werden, erklärte die Bundesgesellschaft für Endlagerung vor der Veranstaltung. Diskutiert werden solle so unter anderem über die Frage, was dies für die Zwischenlagerung bedeute. Zudem solle nach Möglichkeiten gesucht werden, das Verfahren zur Suche nach einem Standort effizienter zu machen. Ende 2027 will die Bundesgesellschaft Regionen vorschlagen, in denen erkundet werden soll, ob sie sich als Standort für ein Endlager eignen.