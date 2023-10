Fortuna Düsseldorf springt auf Platz eins

Mehr zum Thema

Moscheebesuch: Vertreter der jüdischen Gemeinden zu Gast Als Zeichen für ein friedliches Miteinander haben Vertreter jüdischer Verbände in NRW am Freitag eine Moschee in Bochum besucht. Damit folgten sie einer Einladung der vier größten muslimischen Landesverbände, die Anfang der Woche in Köln eine Synagoge besucht hatten. Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) war bei dem Austausch zwischen den Religionsgemeinschaften dabei. Das Treffen in der Sultan-Ahmet-Moschee sollte vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs ein Signal gegen Hass und Gewalt aussenden.