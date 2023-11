Forstministerin stellt Waldzustandsbericht für NRW vor

Dem Wald geht es schon seit Jahren nicht mehr gut. Wie es aktuell um Eiche, Buche, Kiefer und Fichte in Nordrhein-Westfalen steht, erklärt die Forstministerin am Donnerstag.

Forstministerin Silke Gorißen (CDU) stellt heute in Düsseldorf den Waldzustandsbericht 2023 für Nordrhein-Westfalen vor. Dürre, Brände und Käferbefall haben den Wäldern in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Der Wald-Bericht für 2022 hatte kaum Anlass zu Optimismus gegeben. Nur 28 Prozent aller untersuchten Bäume waren demnach noch vollständig gesund und zeigten keinen Verlust von Blättern oder Nadeln. 38 Prozent der Waldbäume wiesen 2022 starke Schädigungen auf.

Ein Hoffnungsschimmer für die Bäume könnte jetzt sein, dass es in diesem vergleichsweise feuchten Sommer weniger Waldbrände gab. Von Anzahl und Umfang her seien Brände in den Wäldern bislang geringer gewesen als in den Vorjahren, hatte ein Sprecher von Wald und Holz NRW Anfang Oktober gesagt.

Ministerin Gorißen hatte im September für die Wiederaufforstung von abgestorbenen Waldflächen Prämien angekündigt. Damit soll der Aufbau klimastabiler Mischwälder vorangebracht werden.

Mehr als ein Viertel der NRW-Landesfläche ist mit Wald bedeckt. Davon sind 63 Prozent in Privatbesitz. NRW verfügt laut Bericht 2022 über rund 935 000 Hektar Wald. Er besteht zu 58 Prozent aus Laubbäumen, meist Buchen und Eichen. Auf 42 Prozent der Waldfläche wachsen Nadelbäume, vor allem Fichten.

Seit 1984 wird der Zustand des Waldes im Waldzustandsbericht erhoben. Die Baumkronen spiegeln die Vitalität von Waldbäumen wider. Nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren wird vor allem der Verlust von Blättern und Nadeln beurteilt.