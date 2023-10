Forschungsstelle hofft auf Kehrtwende mit Felchenfangverbot

Mehr zum Thema

„Wüstenblume“-Musical kommt beim Publikum gut an Jubel für die Wüstenblume: Die Geschichte von Frauenrechtlerin und Topmodel Waris Dirie (57) berührt und begeistert auch als Musiktheater am Donnerstagabend bei der Deutschlandpremiere des Musicals im Deutschen Theater in München. Das Publikum feierte Sänger, Tänzer und das Kreativteam um Komponist Uwe Fahrenkrog-Petersen, und besonders auch die Frau, deren Geschichte an diesem Abend auf die Bühne kam.