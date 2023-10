Forschung zu künstlichen Fischlebensmitteln

Mehr zum Thema

Schulen nutzen Verbotsmöglichkeit für Palästinenser-Symbole Die Berliner Bildungsverwaltung geht davon aus, dass Schulen von der Möglichkeit eines Verbots palästinensischer Symbolik Gebrauch machen. Wir gehen davon aus, dass Schulen, an denen sich Probleme geballt haben, das auch nutzen, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage. Daten dazu lägen noch nicht vor.