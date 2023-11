Forschung, Therapie, Teilhabe: Kongress zu Long Covid

Mehr zum Thema

Ramelow erhält von Steinmeier Verdienstorden Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag (Beginn 12.00 Uhr) einen Verdienstorden. Ramelow sagte, ihm werde damit eine hohe Ehre zu teil. Ich bin wirklich sehr gerührt, denn tatsächlich mache ich meine Arbeit nicht für Orden oder Ehrungen, sondern für unser Land, teilte Ramelow im Vorfeld mit. Neben Ramelow sollen am Freitag noch weitere Ministerpräsidenten einen Verdienstorden erhalten.