Forsberg-Nachfolger: RB Leipzig will Zaragoza verpflichten

Verkauf von heimischen Weihnachtsbäumen gestartet Auch in diesem Jahr können in Sachsen Geschenke unter heimischen Weihnachtsbäumen verteilt werden. Trotz der massiven Waldschäden der vergangenen Jahre infolge des Klimawandels müssen die Menschen nicht auf ihren Weihnachtsbaum verzichten oder gar auf einen Kunststoffbaum zurückgreifen, sagte Landesforstpräsident Utz Hempfling. Am Montag hatte die Sächsische Waldkönigin gemeinsam mit Grundschulkindern in der Dresdner Heide die Saison für Weihnachtsbäume eröffnet.

Leipzig ohne verletzten Werner nach Manchester RB Leipzig muss auch bei Manchester City auf Timo Werner verzichten. Der Nationalstürmer fällt aufgrund von Adduktorenproblemen für das Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aus. Der 27-Jährige, der seinen Stammplatz bei den Sachsen verloren hat, hatte bereits am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg gefehlt.