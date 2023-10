Formstarker VfB Stuttgart will gegen Wolfsburg nachlegen

Mehr zum Thema

Lastwagen umgekippt: Bitumen auf Grünfläche ausgelaufen Ein mit Bitumen beladener Lastwagen ist am Freitag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) umgekippt und ausgelaufen. Das Bitumen ergoss sich über eine Fläche von geschätzten 60 Quadratmetern auf eine angrenzende Grünfläche, wie die Polizei mitteilte. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das etwa für den Straßenbau verwendet wird.

