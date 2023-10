Formstarke Eintracht fordert BVB

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt will nach starken Wochen auch gegen Borussia Dortmund bestehen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller tritt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) vor eigenem Publikum zum Topspiel des neunten Bundesliga-Spieltags an. Toppmöller kann dabei wohl wieder auf den zuletzt verletzten Torhüter Kevin Trapp setzen. Mit einem Sieg will die Eintracht den Kontakt zur Spitzengruppe in der Liga wahren. Die Hessen gewannen zuletzt drei Pflichtspiele in Serie. In Frankfurt werden wegen des Marathons (10.00 Uhr) Beeinträchtigungen bei der Anreise zum Stadion erwartet.