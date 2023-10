Austragungsort: Mexico City

Mexico City Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4,304 Kilometer

4,304 Kilometer Rennlänge: 71 Runden

71 Runden Rekordsieger: Max Verstappen (4 Siege)

Der Mexiko-GP in Mexico City wird im Jahr 2023 zum 23. Mal ausgetragen. Die Premiere feierte das Rennen im Jahr 1963, in der Folge fand es unregelmäßig statt. Seit 2015 ist die Formel 1 wieder konstant in der mexikanischen Hauptstadt zu Gast. Max Verstappen ist beim Mexiko-Grand-Prix auf der Strecke in Mexico City mit fünf Erfolgen Rekord-Champion.

Gefahren wird beim Mexiko-GP auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Die Strecke hat eine Länge von 4,304 Kilometern, auf der die Piloten insgesamt 71 Runden drehen.