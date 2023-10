Max Verstappen ist erneut Formel-1-Weltmeister!

Schon vor Start des 17. Rennen der Formel-1-Saison 2023 in Katar steht fest: Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez & Co. können Max Verstappen nicht mehr am Weltmeistertitel hindern – der Holländer ist seit dem Sprint-Rennen am gestrigen Samstag Weltmeister.

Am Sonntag kommt es also zur Ehrenrunde für Verstappen beim Rennen in Katar. Wie Sie den GP live im TV sehen können und wer es im Live-Stream überträgt.