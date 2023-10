Austragungsort: Austin, Texas

Austin, Texas Strecke: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5,516 Kilometer

5,516 Kilometer Rennlänge: 56 Runden

56 Runden Rekordsieger: Lewis Hamilton (5 Siege)

Der USA-GP in Austin, Texas, wird im Jahr 2023 zum elften Mal ausgetragen. Die Premiere feierte das Rennen im Jahr 2012, zuvor gab es allerdings schon andere Schauplätze des USA-GPs, beispielsweise Indianapolis oder Watkins Glen bei New York. Lewis Hamilton ist beim USA-Grand-Prix auf der Strecke in Austin, Texas, mit fünf Erfolgen Rekord-Champion.

