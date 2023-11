Formel-1-Fiasko in Las Vegas: Zuschauer zahlten Unsummen - und sahen nur acht Minuten Rennsport

Werbung in eigener Sache sieht anders aus. Dabei soll der Grand Prix in Las Vegas der größte der Welt werden. Den Auftakt zur Comeback haben die Veranstalter schon mal gründlich verbockt. Auch die Entschädigung, die Zuschauer erhalten, die nur Tickets für den ersten Tag gekauft haben - und damit gerade mal acht Minuten Formel-1-Action sahen – ändert daran nicht: Sie bekommen einen Gutschein im Wert von 200 US-Dollar für den Fanshop an der Strecke.

„Dann verdienen sie immer noch Geld! Großartig ...“, kommentierte Weltmeister Max Verstappen (26) sarkastisch: „Wenn ich hier als Fan wäre, würde ich den ganzen Laden abreißen. Das kann nicht richtig sein.“

Immerhin: Am zweiten Tag gab es keine Zwischenfälle mehr und der Sport rückte zurück in den Fokus: Ferrari dominiert das Qualifying und Leclerc sicherte sich die Pole Position vor Red-Bull-Star Verstappen.(wwi)