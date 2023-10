Forderung nach besserem Rechtsschutz für Hatespeech-Opfer

Mehr zum Thema

Trübes Wetter am Wochenende in Sachsen Zum Wochenende hin erwartet die Menschen in Sachsen regnerisches Herbstwetter. Am Samstag wird es bewölkt, mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Auf dem Fichtelberg können stürmische Böen wehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 8 bis 12 Grad.