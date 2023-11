Forderung an Bundesregierung: Afghanen aus Pakistan holen

Mehr zum Thema

Gedenkfeier zum 80. Todestag der vier Lübecker Märtyrer Am Freitag (10. November) jährt sich die Hinrichtung der als vier Lübecker Märtyrer bekannt gewordenen Geistlichen zum 80. Mal. Aus diesem Anlass feiert der Hamburger Erzbischof Stefan Heße zur Todesstunde der vier Geistlichen in der Lübecker Propsteikirche einen Gottesdienst (18.00 Uhr). Daran würden auch Schleswig-Holsteins Landtagsvizepräsident Peter Lehnert (CDU) und der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) teilnehmen, teilte das Erzbistum Hamburg am Montag mit. Der Gottesdienst wird den Angaben zufolge auch live auf www.erzbistum-hamburg.de gestreamt.

Gut 200 Fahndungstreffer bei Kontrollen in Kreuzfahrtsaison Mehr als eine Million Kreuzfahrtpassagiere in Kiel: Die Bundespolizei hatte in diesem Jahr mit Kontrollen viel Arbeit. Nicht alle Reisenden konnten ihre Kreuzfahrt im Anschluss antreten.

