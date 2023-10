Seine Werkzeuge kennt fast jeder in Deutschland – Reinhold Würth (88) hat seit den 50er Jahren ein Maschinen- und Werkzeugimperium aufgebaut. Kurz nach dem Krieg hat er in der väterlichen Firma eine Lehre gemacht - und führte das Unternehmen dann von 1954 an.

Würth ist zum internationalen Marktführer in der Montagetechnik aufgestiegen. Und damit auch das Vermögen des Chefs: Auf 16,9 Milliarden Euro kommt Würth. Etwa 80.000 Menschen arbeiten für sein Unternehmen. Reinhold und Carmen Würth wohnen seit 1974 im Schloss Hermersberg bei Niedernhall in Baden-Württemberg. Einen Zweitwohnsitz hat Würth in Salzburg.