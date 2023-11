Fontane-Archiv erwirbt Menzels „Lesende Dame“

Mehr zum Thema

Nach Krawallen bei Pro-Palästina-Demo: Angeklagter gesteht Einen Monat nach Ausschreitungen bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln hat ein erster Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten begonnen. Angeklagt ist ein 25-Jähriger. Der Italiener soll sich am Abend des 18. Oktober in einer Gruppe von Demonstranten befunden haben, die antisemitische und israelfeindliche Parolen skandierten sowie Steine und Flaschen auf Polizisten warfen. Über seinen Verteidiger gab der 25-Jährige am Mittwoch zu, einen Kleinpflasterstein geworfen zu haben. Zu weiteren Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht.

Warnstreik: Kaum Regionalzüge in Berlin und Brandenburg In Berlin und Brandenburg werden während des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer vorausichtlich nur sehr wenige Regionalzüge fahren. Am Mittwochabend werde es ab Warnstreikbeginn um 22.00 Uhr nahezu keine Fahrten mehr geben, teilte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Donnerstagmorgen werde DB Regio dann je nach Verfügbarkeit von Personal (das nicht streikt) möglicherweise einige Fahrten anbieten können, hieß es. Diese Fahrten werden jedoch allenfalls ein sehr geringfügiges Notfahrplan-Angebot darstellen.