Folkwang nimmt Besucher mit auf Weltreise

Antisemitismusbeauftragte korrigiert Forderungen zu Demos Kann das Demonstrationsrecht auf Deutsche beschränkt werden, um Ausländer-Extremismus im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg einzudämmen? Die Antisemitismus-Beauftragte in NRW sorgt mit markigen Worten für Wirbel. Jetzt stellt Leutheusser-Schnarrenberger klar, was sie meint.

Mehr Unternehmensinsolvenzen in NRW Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen im September um gut 19 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen. Im Vergleich zum Vormonat August sei sie aber um fast elf Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.