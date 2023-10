Folgeunfälle nach Reifenplatzer an Auto auf A14 bei Könnern

Mehr zum Thema

Opferhilfe soll in Sachsen-Anhalt bekannter gemacht werden Betroffene von Gewaltstraftaten sollen in Sachsen-Anhalt besser unterstützt werden. Dafür sollen bei der Opferhilfe unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit und Verfahrensabläufe verbessert werden. Der Landtag beschloss dazu am Donnerstag einstimmig eine Überprüfung des Umgangs mit dem Opferentschädigungsgesetz. Jeder Mensch kann Opfer werden, sagte die Abgeordnete Kerstin Godenrath (CDU).

Sozialministerin lehnt Kürzungen bei FSJ-Finanzierung ab Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat Sparpläne im Bereich der Freiwilligendienste kritisiert. Es dürfe in einem so wichtigen Feld keine Kürzungen seitens der Bundesregierung geben, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Sie hoffe, dass die Pläne in den Haushaltsberatungen im Bundestag noch zurückgenommen würden.