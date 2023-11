Förderung von Ferienfreizeiten auf Vor-Corona-Niveau

Mehr zum Thema

Volksinitiative für mehr Kita-Personal wird Thema im Landtag Der Landtag in Schwerin wird sich aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr mit einer Volksinitiative für mehr Kita-Erzieherinnen und -Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern befassen. Wie Landeswahlleiter Christian Boden am Donnerstag mitteilte, erreichten die Initiatoren die geforderte Zahl von Unterstützern. Es seien deutlich mehr als die notwendigen 15.000 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Somit habe er Landtagspräsidentin Birgit Hesse seine Entscheidung übermittelt, die Volkinitiative zuzulassen.