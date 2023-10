Föhnsturm in Tirol: Mann von umstürzendem Baum getötet

Im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Mann während eines Sturmes von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Laut Polizei stieg der 86 Jahre alte Mann am Freitag in Landeck aus seinem Auto, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. In dem Moment seien zwei weitere Bäume umgestürzt, einer davon habe den Mann getroffen, hieß es.

In Tirol wurden am Freitag Windspitzen von fast 200 Kilometer pro Stunde gemessen. Der warme Föhnsturm aus dem Süden knickte Bäume um und deckte Dächer ab. Die Feuerwehr rückte aber vor allem wegen umgestürzter Bäume aus. Die Bahnstrecke über den Brenner-Pass wurde am Vormittag wegen Bäumen, die auf die Oberleitung gestürzt waren, gesperrt. Auch in anderen Bundesländern kam es zu Sturmschäden.