Flut-Untersuchungsausschuss tagt noch einmal

ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt eine Woche gesperrt Wegen Bauarbeiten ist die ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt für eine Woche gesperrt. Die Maßnahme habe am Samstagmorgen planmäßig begonnen, sagte eine Bahnsprecherin. Die Anpassung hat bisher gut funktioniert.