Flusspferd Halloween frisst Halloween-Kürbisse

Hrubesch vor Coach-Comeback: Fußballerinnen empfangen Wales Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen wollen die leidige Debatte rund um die pausierende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden - am liebsten durch einen Sieg gegen Wales an diesem Freitag (17.45 Uhr/ARD). Bei der wichtigen Nations-League-Partie in Sinsheim wird erstmals seit 2018 wieder Horst Hrubesch das Team betreuen. Der 72 Jahre alte Interimstrainer strahlte in den vergangenen Tagen Zuversicht aus, die Spielerinnen freuen sich auf seine Rückkehr als DFB-Coach.