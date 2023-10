Besonders in größeren Maschinen gibt es Flugbegleitersitze, die sich inmitten der Passagiere befinden. Hier setzen sich Crew-Mitglieder während Start und Landung hin, wenn auch sie sich nicht durch den Flieger bewegen dürfen – eine gute Gelegenheit für umsitzende Passagiere, die Besatzung mit Fragen zu löchern. Oder etwa nicht?

Tatsächlich haben Flugbegleiter in der Zeit, wo sie „nur sitzen“, eine wichtige Aufgabe zu erledigen – auch wenn das nicht im klassischen Sinne sichtbar ist. Während der risikoreichen Phase des Starts und der Landung muss die Besatzung jederzeit auf einen möglichen Notfall vorbereitet sein, muss innerhalb von Sekunden reaktionsfähig sein, Kommandos und Handgriffe abrufen können. Daher gehen Flugbegleiter, während sie auf ihren Jumpseats (so nennt man die Flugbegleitersitze) sitzen, jegliche Szenarien durch. Sie rufen im Kopf Evakuierungskommandos ab und gehen Besonderheiten der Flugzeugtür durch, in deren Nähe sie sitzen. Denn Tür ist nicht gleich Tür: Unterschiedliche Türen verfügen teilweise über unterschiedliche Notrutschen, die jeweils anders bedient werden. Auch Kommandos variieren von Tür zu Tür. Es liegt also nicht daran, dass Flugbegleiter sich in dieser Phase nicht mit den Passagieren unterhalten möchten, wenn sie sich nicht auf ein Gespräch einlassen, sondern vielmehr daran, dass sie in dieser Phase nur eines im Kopf haben: die Sicherheit ihrer Fluggäste.

