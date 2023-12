Flugverkehr: Sperrung in München wirkt sich auf Hamburg aus

Die Sperrung des Flugbetriebes am Münchner Flughafen wegen starker Schneefälle hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Hamburg. Wie der Airport der Hansestadt auf seinen Internetseiten berichtet, fielen am Samstag seit 6.00 Uhr acht Flüge von München sowie neun Flüge nach München aus. Auch der Flug am Sonntag um 6.15 Uhr in die bayrische Landeshauptstadt entfällt demnach. Bereits am Freitagabend entfielen mehrere Verbindungen zwischen München und Hamburg witterungsbedingt.

Der Flugverkehr in München ist zunächst bis Sonntag um 6.00 Uhr eingestellt. Das teilte ein Sprecher des Flughafen Münchens am Samstagvormittag mit. Zunächst war der Flugverkehr bis Samstagmittag eingestellt worden. Passagiere wurden gebeten, gar nicht erst anzureisen. Vor Abflügen am Sonntag sollten sich Fluggäste bei ihrer Fluglinie über den Status ihres Fluges informieren, empfahl der Sprecher. Der Winterdienst sei im Einsatz, um wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.