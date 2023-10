Flugverkehr in Leipzig-Halle kurzzeitig eingestellt

Mehr zum Thema

Mehrere Zugausfälle wegen Inbetriebnahme eines Stellwerks Wegen der Inbetriebnahme eines elektronischen Stellwerks in Bad Schandau kommt es bei Dresden im Oktober zu Zugausfällen. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Demnach sollen mehrere Verbindungen zwischen dem 17. und 27. Oktober betroffen sein, darunter die EC-Züge zwischen Dresden und dem tschechischen Děčín. Ersatzbusse werden laut der Deutschen Bahn eingerichtet.