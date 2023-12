Flughafen Hamburg tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei

Mehr zum Thema

Prozess um Überfall auf Großbäckerei wird fortgesetzt Was wussten die einzelnen Angeklagten von den Plänen zum Überfall auf die Lübecker Großbäckerei? Das Gericht will Licht in das Dunkel bringen. Doch drei der vier Angeklagten schweigen.

Wetter im Norden bleibt bis zum Wochenende winterlich Schneefälle, Kälte und Dauerfrost: In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen winterlich. Es geht winterlich weiter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag der Deutschen Presse-Agentur. Das reißt jetzt so schnell nicht ab. Ein Tief sorge für diese winterlichen Verhältnisse. Es schneie in Hamburg und in Teilen Schleswig-Holsteins, vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals.