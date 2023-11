Flugbetrieb soll nach beendeter Geiselnahme wieder anlaufen

Mehr zum Thema

Steen als erste Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein Nora Steen ist neue Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein. Mit einem Festgottesdienst im St. Petri-Dom zu Schleswig wurde die 46-Jährige am Sonntag in ihr Amt eingeführt. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der evangelischen Glaubensgemeinschaft in Schleswig-Holstein, die seit 2012 Teil der länderübergreifenden Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist. Mit gut 868.500 Christinnen und Christen ist Schleswig und Holstein der größte Sprengel innerhalb der Nordkirche.