Flüchtlingsunterkunft in Tempelhof ist größer geworden

Wegen der Vielzahl in Berlin ankommender Geflüchteter wird auch die Großunterkunft am früheren Flughafen Tegel ausgebaut. Momentan stehen dort etwa 4600 Betten in Leichtbauhallen zur Verfügung, 3000 weitere Plätze sind geplant. Es entstehen Unterkünfte in einem Ausmaß, das es bundesweit nicht gibt, sagte Kiziltepe. Momentan gebe es keine anderen Möglichkeiten. Trotzdem sei das Ziel, auch für Menschen in den großen Notunterkünften Integration möglich zu machen.

Kiziltepe beschrieb den Zuzug geflüchteter Menschen als sehr dynamisch. Die Zahlen steigen rapide an. Zuletzt seien jeden Tag 200 Schutzsuchende in Berlin angekommen. Laut LAF nahm Berlin in diesem Jahr bis September 12 556 Asylbewerber auf - fast 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hinzu kamen 11 758 registrierte Geflüchtete aus der Ukraine. Die regulär zur Verfügung stehenden 30 300 Unterbringungsplätze seien zu 99 Prozent ausgelastet.