Flüchtlingsrat kritisiert Zustände in Landesunterkünften

Der Flüchtlingsrat NRW und die Freie Wohlfahrtspflege haben die Zustände der Unterbringung von Geflüchteten in Landesunterkünften kritisiert. Es herrschen Überfüllung, Unruhe, Angst, sagte die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, Birgit Naujoks, am Mittwoch in Düsseldorf. Es komme aus diesen Orten des Ankommens auch vermehrt zu Abschiebungen.

In NRW seien die mehr als 30.000 Plätze in den 48 Sammelunterkünften des Landes komplett belegt. Dabei handele es sich zumeist um Großeinrichtungen mit mehr als 400 Plätzen. Besonders die Unterbringung in den Notunterkünften des Landes belaste die Menschen körperlich und psychisch und führe bei vielen zu Frustration.

In der Erstaufnahmeeinrichtung Mönchengladbach sind nach Angaben der Verbände knapp 1800 Menschen untergebracht, in Soest mehr als 1300, in der Notunterkunft in Castrop-Rauxel mehr als 900.

Die Menschen wohnten teilweise in Zimmern mit acht Personen, auf Feldbetten, in Hallen mit Trennwänden und ohne sicheren Rückzugsort. Die Unterbringung in solchen Unterkünften für viele Monate mache Schutzsuchende mürbe, ohnmächtig, krank, kritisierte auch Eva van Keuk vom Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete Düsseldorf.

Die Verbände forderten die Landesregierung auf, die Flüchtlinge in kleineren Unterkünften und dort auch nur wenige Wochen unterzubringen. Außerdem müssten ihnen ausreichend Angebote zur Orientierung, Bildung und für ihre Asylverfahren gemacht werden.

Die Verweildauer in den Landesunterkünften ist gesetzlich bestimmt auf bis zu 24 Monate. Die im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen NRW-Landesregierung vereinbarte Verkürzung der Unterbringungszeit auf sechs Monate sei dagegen nicht in Sicht, sagte Naujoks.

Nach Angaben des NRW-Flüchtlingsministeriums vom August beträgt die Aufenthaltsdauer in den zentralen Unterbringungseinrichtungen und Notunterkünften des Landes in der Regel zwischen drei und 16 Monaten. In Einzelfällen könnten es auch bis zu 24 Monate sein.