Flüchtlingsheimmord: Staatsanwalt fordert Lebenslang

18-jähriger Arbeiter von Steinplatte erschlagen Ein 18-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall von einer Steinplatte erschlagen worden. Er war mit Kollegen dabei, die Steinblöcke von einem Hänger abzuladen, als einer der Blöcke abrutschte und ihn tödlich verletzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genauen Hintergründe zu dem Unfall am Montag bei Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg.

Bushido und Fler streiten um „Carlo Cokxxx Nutten“ Die Rapper Bushido und Fler streiten mal wieder vor Gericht - um Carlo Cokxxx Nutten. Nach einer Klage Bushidos läuft seit Dienstag vor dem Landgericht München I ein Zivilprozess. Bushido beansprucht die Nutzung des Schriftzuges Carlo Cokxxx Nutten und des Logos mit dem stilisierten Bild einer Messerklinge für sich. Er will mit der Klage vor allem erreichen, dass Fler mit Schriftzug und Logo bedruckte Produkte wie Sticker oder Lederjacken nicht länger online verkaufen darf. Zudem verlangt er Schadenersatz sowie den Rückruf und die Vernichtung der Waren. Am 16. Januar 2024 will das Gericht eine Entscheidung verkünden.