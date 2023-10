Über ein mögliches Motiv ist nichts bekannt. Der Zeitung zufolge ereignete sich das Verbrechen am 12. Oktober in Hialeah (US-Bundesstaat Florida). Der Teenie-Killer selbst habe die Polizei angerufen und seine Tat gestanden. Zudem habe er angegeben, eine Pistole und ein Messer zu haben und sich umbringen zu wollen. „Ich wollte mich erschießen, aber ich konnte es nicht“, soll er dem Bericht zufolge gesagt haben.

Derek R. wurde des Mordes ersten Grades an seiner Mutter Irene angeklagt und werde vor Gericht als Erwachsener behandelt, teilten die Behörden mit. Ein erste Gerichtsanhörung zu dem Horror-Fall fand am vergangenen Freitag statt, so die New York Post. Der Junge war nicht selbst anwesend, sondern sein Vater und sein Großvater.