Florian von Brunn: Konservative haben AfD geholfen

Freie Wähler fast gleichauf - CSU in Franken stark In Niederbayern haben die Freien Wähler bei der Landtagswahl beinahe die CSU eingeholt. Mit 29,7 Prozent der Gesamtstimmen lagen sie dort nur zwei Prozentpunkte hinter den Christsozialen. In immerhin vier der neun Stimmkreise holten sie eine Mehrheit der Gesamtstimmen. Auch in der Oberpfalz und Schwaben schnitt die Partei von Hubert Aiwanger mit 18,1 beziehungsweise 17 Prozent überdurchschnittlich ab. Ihr schlechtestes Ergebnis holten die Freien Wähler dagegen in Mittelfranken, wo sie mit 9,5 Prozent der Gesamtstimmen einstellig blieb.

Auszählung bei Bezirkswahlen dauert vielerorts noch an Die Auszählung der Wahlergebnisse zur Bezirkswahl in Bayern hat auch am Montag noch angedauert. Bereits ausgezählte Wahlkreise zeigten, dass die CSU wieder zahlreiche Direktmandate erringen konnte. Im Schatten der Landtagswahl hatten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern am Sonntag auch die neuen Bezirkstage bestimmt.